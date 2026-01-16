Raub in Wohnhaus: Polizei jagt Täter mit Drohne und Streifenkräften

Bischberg - Die Polizei sucht aktuell im Landkreis Bamberg nach dem möglichen Täter eines Raubes. Unter anderem mit Drohnen.

Im Bereich "Unteres Schloss" im oberfränkischen Bischberg gab es offenbar einen Raubüberfall. Die Polizei sucht den Täter. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

"Die Person steht im Verdacht, an einem Privatanwesen Geld geraubt zu haben", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Vormittag mit.

Eine zweistellige Anzahl von Streifen sei im Bereich Bischberg unterwegs, um den Gesuchten zu finden.

Spezialisten der Spurensicherung seien laut dem Pressedienst "News5" dabei, das Gebäude zu untersuchen.

Der Tatort liege demnach an der Hauptstraße in direkter Nähe des hiesigen Schlosses. Die Beamten selbst bestätigten, dass es sich um einen Einsatz im Bereich "Unteres Schloss" handele.

Ob bei dem Vorfall Personen verletzt wurden, ist unklar. Ein Rettungswagen sei im Einsatz – nach derzeitigem Stand jedoch vorsorglich.