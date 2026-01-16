Raub in Wohnhaus: Polizei jagt Täter mit Drohne und Streifenkräften
Bischberg - Die Polizei sucht aktuell im Landkreis Bamberg nach dem möglichen Täter eines Raubes. Unter anderem mit Drohnen.
"Die Person steht im Verdacht, an einem Privatanwesen Geld geraubt zu haben", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Vormittag mit.
Eine zweistellige Anzahl von Streifen sei im Bereich Bischberg unterwegs, um den Gesuchten zu finden.
Spezialisten der Spurensicherung seien laut dem Pressedienst "News5" dabei, das Gebäude zu untersuchen.
Der Tatort liege demnach an der Hauptstraße in direkter Nähe des hiesigen Schlosses. Die Beamten selbst bestätigten, dass es sich um einen Einsatz im Bereich "Unteres Schloss" handele.
Ob bei dem Vorfall Personen verletzt wurden, ist unklar. Ein Rettungswagen sei im Einsatz – nach derzeitigem Stand jedoch vorsorglich.
Polizei hofft auf mögliche Hilfe von Zeugen
Möglicherweise können Zeugen den Beamten helfen. Aus diesem Grund gab die Polizei folgende Beschreibung heraus:
- 20 bis 30 Jahre alt
- groß gewachsen
- ausländischer Akzent
- olivgrüne beziehungsweise beige Jacke mit Kapuze
- graue Jogginghose
- Handschuhe und Schal
Personen, die den Mann sehen, werden gebeten, keinen Kontakt aufzunehmen, sondern umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.
Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach