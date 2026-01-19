Überfall auf Casino: Maskierte Täter attackieren Mitarbeiter mit Beil

Berlin - In der vergangenen Montagnacht haben maskierte Täter mit einem Beil in einem Casino Schaden angerichtet. Dabei wurde auch ein Mitarbeiter verletzt.

Die Tatverdächtigen flüchteten nach dem Casino-Vorfall in unbekannte Richtung. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach ersten Erkenntnissen betraten die zwei Maskierten gegen 1.10 Uhr das Spielcasino an der Roedernallee in Berlin-Reinickendorf.

Dort sollen sie zunächst ein Pfefferspray gegen einen 53-jährigen Mitarbeiter eingesetzt und anschließend mit einem Beil erst auf Geldkassetten und dann auf den Mann eingeschlagen haben.

Dem Mitarbeiter gelang es kurz darauf, in einen Hinterraum zu flüchten. Anschließend entkamen die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Ob die Täter Beute machten oder leer ausgingen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.