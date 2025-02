Brutaler Überfall mit Todesdrohung! Maskierte schlagen und treten in Garten auf Mann ein

Ein maskiertes Trio überfiel Anfang des Jahres einen Mann (52) und eine Frau (44) in Schleesen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Montag gemeinsam mitteilten, kam es bereits am 5. Januar zu der Tat. Demnach seien der 52-Jährige und die 44-Jährige gegen 21 Uhr in einem Bungalow an der Straße "Kühler Morgen" überfallen worden.

Das Räuber-Trio habe den Mann zunächst im Garten angegriffen, nachdem er wegen mehrerer Stromausfälle zum Nachsehen hinausgegangen war. "Diese hätten mehrfach auf ihn eingeschlagen, eingetreten und ihn mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht", hieß es.

Dabei habe der 52-Jährige mehrere Prellungen und Platzwunden im Gesicht sowie Hämatome am Oberkörper davongetragen.

Als der Mann um Hilfe geschrien habe, sei auch die Frau nach draußen gelaufen. Dort sei ihr von den Unbekannten ebenfalls mit der Waffe gedroht worden - sie habe sich im Haus auf den Boden legen sollen.

"Auch die anderen Beteiligten begaben sich unter gewaltsamem 'Mitschleifen' des Geschädigten in den Bungalow. Dort seien beide Geschädigte, sowohl unter Vorhalt eines Messers und eines pistolenähnlichen Gegenstandes sowie unter Todesandrohung, zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden", hieß es weiter.