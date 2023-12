Deutscher Camper (†32) in Costa Rica wohl bei Überfall erschossen: Leichnam auch in Deutschland obduziert

San José/Neubrandenburg - Nach dem Tod eines 32-jährigen Deutschen infolge eines mutmaßlichen Raubüberfalls in Costa Rica ist der Leichnam in Deutschland obduziert worden.

Die Behörde ermittelt gegen unbekannt wegen Raubes mit Todesfolge. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Dies sei eher sicherheitshalber geschehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach war das Opfer bereits in Costa Rica obduziert worden. Er gehe nicht davon aus, dass sich die Ergebnisse unterschieden, könne zu möglichen Berichten aber keine Angaben machen.

Der Mann, der zuletzt in Waren an der Mecklenburgischen Seenplatte wohnte, soll nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 1. Dezember erschossen worden sein. Die Behörde ermittelt gegen unbekannt wegen Raubes mit Todesfolge.

Der Fernsehsender Teletica hatte unter Berufung auf die Polizei berichtet, der Deutsche und seine Freundin seien in der Ortschaft Dominical an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes von zwei bewaffneten Tätern überfallen worden.

Als er sich wehrte, sei ihm in die Schulter geschossen worden. Seine Freundin habe ihn im Auto zu einer Ambulanz gebracht. Die Sanitäter versuchten den Mann zu reanimieren, doch er erlag seiner Verletzung.