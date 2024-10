Duo schlägt auf Senior ein - Als Ehefrau dazu kommt, erleben sie ihr blaues Wunder

Neuss - In Neuss ist ein betagtes Ehepaar in der eigenen Wohnung Opfer eines versuchten Raubes geworden. Während die Täter auf den betagten Ehemann einschlugen, eilte seine Ehefrau ihm zur Hilfe - mit Erfolg! Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Die Polizei ist auf der Suche nach den beiden Tätern und bittet dabei auch um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Nach Angaben der Beamten hatte sich die Tat am gestrigen Montagmorgen gegen 7.05 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Heerstraße zugetragen.

Demnach klingelten zwei bislang unbekannte Männer an dem Haus und wurden von dem Senior hereingelassen, als es urplötzlich brutal wurde: So stürmte das Duo nach ersten Erkenntnissen auf den Rentner zu und schlug mehrfach auf ihn ein, wobei der Mann Verletzungen am Kopf erlitt.

Die Täter hatten die Rechnung allerdings ohne die Ehefrau des Seniors gemacht, die sich im Schlafzimmer befand und nicht lange fackelte!

Den Angaben zufolge griff die Frau zu einer Gehhilfe und schlug somit einen der Täter in die Flucht.