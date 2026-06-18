Juwelenraub in München: Erster Tatverdächtiger gefasst - Polizei jagt zweiten Komplizen

München - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in München im Dezember 2024 ist es der Polizei gelungen, einen der beiden mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen 48-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

2024 wurde in München ein Juwelier überfallen. © Peter Kneffel/dpa

Der Tatverdächtige sitzt derzeit wegen eines anderen Delikts in Sofia in Bulgarien in Haft.

Er soll nach seiner Entlassung in Bulgarien nach Deutschland überführt werden. Dafür hat das Amtsgericht München einen Europäischen Haftbefehl erlassen.

Im Dezember 2024 hatten zwei Männer einen Juwelier überfallen. Sie bedrohten Kunden und Beschäftigte mit einer Schusswaffe. Die Diebe flohen auf E-Scootern mit Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro.

