Keine Revision! Reemtsma-Entführer Drach damit wohl für immer im Knast

Köln/Karlsruhe - Die Verurteilung des früheren Reemtsma-Entführers Thomas Drach (64) wegen Raubüberfällen auf Geldtransporter ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Revision verworfen.

Reemtsma-Entführer Thomas Drach (64) gilt als einer der bekanntesten Schwerverbrecher Deutschlands. © Federico Gambarini/dpa

Das Urteil des Kölner Landgerichts von Januar 2024 sei damit rechtskräftig, teilte der BGH in seinem nun veröffentlichten Beschluss mit.

Das Landgericht hatte Drach unter anderem wegen versuchten Mordes und schweren Raubes zu 15 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Ob er also jemals wieder auf freien Fuß kommen wird, ist fraglich. Drach hatte in dem Prozess alle Vorwürfe bestritten, seine Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.

Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass Drach 2018 und 2019 drei Raubüberfälle auf Werttransporter in Köln und Frankfurt am Main begangen hatte.

Bei zwei der Taten schoss er auf die Geldboten - in einem Fall mit einer Kalaschnikow - und verletzte die beiden Männer schwer. Drach gilt als einer der bekanntesten Schwerverbrecher Deutschlands.