Maskierter Mann mit Messer überfällt Tankstelle

Rüsselsheim - Der Räuber drohte mit einem Messer und entkam zu Fuß mit seiner Beute: Nach einem Überfall in Rüsselsheim fahndet die Polizei in Südhessen nach dem Täter!

Eine Aral-Tankstelle in Rüsselsheim wurde am Mittwochabend zum Tatort eines Raubüberfalls: Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann! (Symbolbild) © Montage: 123RF/kwangmoo, dpa/Boris Roessler

Das Verbrechen ereignete sich am späten Mittwochabend in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Räuber betrat gegen 21.25 Uhr die dortige Aral-Tankstelle.

Im Verkaufsraum zückte der maskierte Mann ein Messer und bedrohte damit zwei Angestellte der Tankstelle. Der Kriminelle forderte die Herausgabe des Bargelds in der Kasse.

"Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort", ergänzte ein Sprecher. Zur Summe des geraubten Bargelds liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.

Noch am Mittwochabend leitete das Polizeipräsidium Südhessen eine Fahndung nach dem Tankstellen-Räuber ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an.