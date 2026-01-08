Maskierter Mann mit Messer überfällt Tankstelle

Bewaffneter Raub in Rüsselsheim am späten Mittwochabend: Ein maskierter Mann mit einem Messer überfiel eine Aral-Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße!

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - Der Räuber drohte mit einem Messer und entkam zu Fuß mit seiner Beute: Nach einem Überfall in Rüsselsheim fahndet die Polizei in Südhessen nach dem Täter!

Eine Aral-Tankstelle in Rüsselsheim wurde am Mittwochabend zum Tatort eines Raubüberfalls: Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann! (Symbolbild)
Eine Aral-Tankstelle in Rüsselsheim wurde am Mittwochabend zum Tatort eines Raubüberfalls: Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann! (Symbolbild)

Das Verbrechen ereignete sich am späten Mittwochabend in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Räuber betrat gegen 21.25 Uhr die dortige Aral-Tankstelle.

Im Verkaufsraum zückte der maskierte Mann ein Messer und bedrohte damit zwei Angestellte der Tankstelle. Der Kriminelle forderte die Herausgabe des Bargelds in der Kasse.

"Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort", ergänzte ein Sprecher. Zur Summe des geraubten Bargelds liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor.

Noch am Mittwochabend leitete das Polizeipräsidium Südhessen eine Fahndung nach dem Tankstellen-Räuber ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an.

Überfall in Rüsselsheim: Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Raubüberfalls in Rüsselsheim, sich bei den Beamten zu melden. (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Raubüberfalls in Rüsselsheim, sich bei den Beamten zu melden. (Symbolbild)

Zu dem Täter liegt diese Beschreibung vor:

  • etwa 20 bis 25 Jahre alt
  • circa 1,85 Meter groß
  • schwarze Jacke mit rotem Innenfutter
  • blaue Jeans
  • Turnschuhe

Ferner trug der Räuber bei dem Überfall schwarze Handschuhe, er hatte einen schwarzen Rucksack der Marke "Puma" bei sich. Der Kriminelle sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben oder denen der Täter bei seiner Flucht aufgefallen ist, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 061426960 bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim melden.



