Mann betrinkt sich, schläft im Rotlichtbezirk ein und bereut dies sehr!

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Bahnhofsviertel kam es kürzlich zu einem Raubüberfall mit sehr skurriler Vorgeschichte: Das Opfer, ein 38-jähriger Mann, verlor sein Smartphone und rund 1000 Euro in bar!

Die Taunusstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel gilt als das Zentrum des sogenannten Rotlichtbezirks in der Stadt - hier kam es zu einem Überfall mit skurriler Vorgeschichte. (Symbolbild) © Montage: Koen Van Weel/ANP/epa/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 23, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach hatte sich ein 38 Jahre alter Mann in die Mainmetropole begeben, um "von hier einen Geldtransfer ins Ausland zu tätigen", wie ein Sprecher erklärte. Hierzu hatte er circa 1000 Euro in bar bei sich.

In der Stadt betrank sich der Mann jedoch mit einer nicht geringen Menge Alkohol. Er war so berauscht, dass er in der Taunusstraße unter freiem Himmel einschlief. Ein denkbar ungünstiger Ort für ein Nickerchen: Die Straße gilt als das Zentrum des sogenannten Rotlichtbezirks in Frankfurt.

Im Umfeld der Taunusstraße kommt es immer wieder zu Überfällen und Gewalttaten. Der Straßenhandel mit Drogen findet ebenfalls hauptsächlich im Bahnhofsviertel statt, dessen Zentrum liegt unweit der Taunusstraße.