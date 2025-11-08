Messermann überfällt Tankstelle: Bargeld und Zigaretten geraubt

Wiesbaden - Der Räuber drohte mit einem Messer und floh mit seiner Beute zu Fuß: Nach einem Raubüberfall auf eine "TotalEnergies"-Tankstelle in Wiesbaden fahndet die Polizei nach dem Täter!

In der Dotzheimer Straße in Wiesbaden kam es in der Nacht zu einem Überfall auf eine Tankstelle. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Der Überfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag in der Dotzheimer Straße, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.

Demnach betrat der maskierte Kriminelle gegen 1.17 Uhr die Tankstelle und "forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten", wie ein Sprecher erklärte.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle kam der Forderung umgehend nach. Das Raubgut verstaute der Täter in einem weißen Stoffbeutel, dann floh er zu Fuß über die Dotzheimer Straße in Richtung Innenstadt.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht genau fest. Die Polizei geht aber von einem dreistelligen Bargeldbetrag aus, zuzüglich der Zigaretten.