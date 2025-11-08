Messermann überfällt Tankstelle: Bargeld und Zigaretten geraubt
Wiesbaden - Der Räuber drohte mit einem Messer und floh mit seiner Beute zu Fuß: Nach einem Raubüberfall auf eine "TotalEnergies"-Tankstelle in Wiesbaden fahndet die Polizei nach dem Täter!
Der Überfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag in der Dotzheimer Straße, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte.
Demnach betrat der maskierte Kriminelle gegen 1.17 Uhr die Tankstelle und "forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten", wie ein Sprecher erklärte.
Ein Mitarbeiter der Tankstelle kam der Forderung umgehend nach. Das Raubgut verstaute der Täter in einem weißen Stoffbeutel, dann floh er zu Fuß über die Dotzheimer Straße in Richtung Innenstadt.
Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht genau fest. Die Polizei geht aber von einem dreistelligen Bargeldbetrag aus, zuzüglich der Zigaretten.
Kripo Wiesbaden fahndet nach Räuber mit blauen Augen
Noch in der Nacht wurde eine Fahndung nach dem Räuber eingeleitet, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Mann dauert an.Diese Beschreibung liegt zu dem Kriminellen vor:
- circa 1,75 Meter groß
- von normaler Statur
- blaue Augen.
Bei dem Überfall sprach der Mann "akzentfreies Deutsch, nutzte aber auch russische Wörter", wie es weiter hieß.
Bekleidet war der Räuber mit einem schwarzen Hoodie, einer dunklen Cargohose, dunklen Stiefeln, schwarzen Handschuhen und einer Skimaske mit Camouflage-Muster.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 06113450 entgegen.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa