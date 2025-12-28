Raubüberfall bei Burger King: Fahndung nach zwei Messer-Männern
Kassel/Wolfhagen - Die Räuber waren maskiert und mit Messern bewaffnet: Nach einem Überfall auf eine Burger-King-Filiale in Nordhessen fahndet die Polizei intensiv nach den Tätern!
Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in Wolfhagen-Niederelsungen im Landkreis Kassel, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am frühen Sonntagmorgen mitteilte.
Demnach stürmten die Täter gegen 1.55 Uhr das Burger-King-Restaurant in der Otto-Hahn-Straße. "Unter Vorhalt der Messer wurden die noch anwesenden fünf Mitarbeiter im Alter zwischen 20 und 34 Jahren aufgefordert, die Kasse zu öffnen", ergänzte ein Sprecher.
Die Kriminellen ließen sich das Bargeld aus der Kasse in einen Stoffbeutel packen. Mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe flohen die beiden Räuber zu Fuß.
"Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt", hieß es weiter. Ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants erlitt aber einen Schock und wurde deshalb von herbeigerufenen Sanitätern behandelt.
Überfall in Wolfhagen-Niederelsungen: Räuber sprachen Englisch
Die ebenfalls alarmierte Polizei leitete unterdessen eine umfangreiche Fahndung nach den Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den zwei Männern dauert an.
Von den maskierten Tätern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 1,65 Meter beziehungsweise etwa 1,70 Meter groß sind und beide bei dem Überfall in Wolfhagen-Niederelsungen gebrochen Englisch sprachen.
Die Ermittlungen der Kasseler Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Verbrechen oder den beiden Tätern machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 05619100 bei den Beamten melden.
Titelfoto: Montage: Carsten Hoefer/dpa, Monika Skolimowska/dpa