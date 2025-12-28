Raubüberfall bei Burger King: Fahndung nach zwei Messer-Männern

Kassel/Wolfhagen - Die Räuber waren maskiert und mit Messern bewaffnet: Nach einem Überfall auf eine Burger-King-Filiale in Nordhessen fahndet die Polizei intensiv nach den Tätern!

Die Burger King-Filiale in Wolfhagen-Niederelsungen wurde in der Nacht zu Sonntag zum Tatort eines Raubüberfalls. (Symbolfoto) © Montage: Carsten Hoefer/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in Wolfhagen-Niederelsungen im Landkreis Kassel, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach stürmten die Täter gegen 1.55 Uhr das Burger-King-Restaurant in der Otto-Hahn-Straße. "Unter Vorhalt der Messer wurden die noch anwesenden fünf Mitarbeiter im Alter zwischen 20 und 34 Jahren aufgefordert, die Kasse zu öffnen", ergänzte ein Sprecher.

Die Kriminellen ließen sich das Bargeld aus der Kasse in einen Stoffbeutel packen. Mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe flohen die beiden Räuber zu Fuß.

"Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt", hieß es weiter. Ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants erlitt aber einen Schock und wurde deshalb von herbeigerufenen Sanitätern behandelt.