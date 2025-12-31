Räuber mit Schusswaffe überfallen Shell-Tankstelle und fliehen mit Motorrad
Hofheim - Die Täter trugen Motorradhelme, einer der Räuber drohte mit einer Schusswaffe: Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hofheim am Taunus westlich von Frankfurt fahndet die Polizei nach zwei Männern!
Der Raubüberfall ereignete sich am späten Dienstagabend in der Wiesbadener Straße im Stadtteil Wallau, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte.
Demnach betraten die beiden Räuber gegen 20.40 Uhr die Shell-Tankstelle. Der bewaffnete Mann forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse.
Ein Mitarbeiter der Tankstelle übergab daraufhin "mehrere hundert Euro" an die Täter, die im Anschluss mit ihrer Beute auf einem Motorrad in unbekannte Richtung flohen, wie ein Sprecher erklärte.
"Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad zuvor entwendet wurde", hieß es weiter.
Raubüberfall in Hofheim-Wallau: Polizei sucht Zeugen
Die Polizei leitete noch am Dienstagabend eine Fahndung nach den Räubern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Tätern dauert an.Zu dem Mann mit der Schusswaffe liegt diese Beschreibung vor:
- circa 1,80 Meter groß
- von schlanker Statur
- weiß-grüner Motorradhelm
Ferner trug der Kriminelle bei dem Überfall eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Sneaker und schwarze Handschuhe.
- etwa 1,75 Meter groß
- von schlanker Gestalt
- grau gefärbter Motorradhelm
Darüber hinaus trug der Mann ein weiß-schwarzes Oberteil, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker.
Hinweise zu dem Raubüberfall in Hofheim-Wallau sowie zum Aufenthaltsort oder der Identität der Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0619620730 entgegen.
