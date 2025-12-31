Räuber mit Schusswaffe überfallen Shell-Tankstelle und fliehen mit Motorrad

Hofheim - Die Täter trugen Motorradhelme, einer der Räuber drohte mit einer Schusswaffe: Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hofheim am Taunus westlich von Frankfurt fahndet die Polizei nach zwei Männern!

Die Shell-Tankstelle in Hofheim-Wallau wurde am späten Dienstagabend zum Tatort eines Raubüberfalls. (Symbolfoto) © Montage: Hannes P. Albert/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Der Raubüberfall ereignete sich am späten Dienstagabend in der Wiesbadener Straße im Stadtteil Wallau, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte.

Demnach betraten die beiden Räuber gegen 20.40 Uhr die Shell-Tankstelle. Der bewaffnete Mann forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle übergab daraufhin "mehrere hundert Euro" an die Täter, die im Anschluss mit ihrer Beute auf einem Motorrad in unbekannte Richtung flohen, wie ein Sprecher erklärte.

"Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad zuvor entwendet wurde", hieß es weiter.