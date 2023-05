Mit Waffe und Fesseln: 23-Jähriger überfällt Tanke und flieht mit Bargeld!

Heidenau - Alarm in Heidenau: Am Samstag, kurz vor Feierabend, überfiel ein Mann (23) eine Tankstelle!

Diese Star-Tankstelle wurde vergangene Nacht überfallen. © Marko Förster

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 22 Uhr in der Star-Tankstelle an der Hauptstraße zu dem brutalen Vorfall.

Kurz vor Ladenschluss ist der 23-Jährige in den Verkaufsraum gestürmt und auf die 42-jährige Angestellte zugelaufen. Er richtete eine Pistole auf die Frau und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Dort fesselte er die Mitarbeiterin. Im Anschluss öffnete der Mann die Kasse und klaute mehrere Hundert Euro.

Zum Schluss schnitt der Räuber die Angestellte wieder frei und floh durch die Hintertür.

Doch die Flucht währte nicht lang: Sofort alarmierte Polizisten schnappten einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe. Im Rucksack des Deutschen fanden die Beamten einen Haufen Bargeld und eine Pistole.