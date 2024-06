Plötzlich ging alles ganz schnell: Rezeptionist bedroht und ausgeraubt

Stuttgart - Ein Unbekannter hat einen Rezeptionisten in einem Stuttgarter Hotel bedroht und ausgeraubt.

Für die Stuttgarter Polizei hielt die Nacht auf Sonntag ein Raubdelikt parat. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den heutigen Sonntag gegen 3.50 Uhr in der Friedrichstraße.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei dem Opfer um einen 21-jährigen Angestellten, welcher zum Tatzeitpunkt an der Rezeption mit dem Zählen der Tageseinnahmen beschäftigt war. Daraufhin betrat ein maskierter Täter das Hotel und lief mit einem Teleskopschlagstock auf den zurückweichenden Angestellten zu.

Der Bewaffnete forderte den jungen Mann umgehend zur Öffnung der Kasse auf, machte sich an dieser zu schaffen und griff sich rund 200 Euro in Scheinen daraus. Anschließend rannte er in unbekannte Richtung davon.

Eine erste Beschreibung des Täters ergab, dass dieser etwa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von schlanker Figur gewesen sein soll. Er hat braune Augen und trug schwarze Kleidung, eine Mütze sowie ein Tuch über dem Gesicht.