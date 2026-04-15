Räuber brechen in Pfandleihhaus ein und flüchten mit gestohlenem Kennzeichen - Zeugen gesucht

Berlin - Nach einem brutalen Überfall auf ein Pfandleihhaus in Berlin-Neukölln fahndet jetzt die Kripo auf Hochtouren und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittlungen der Polizei zu den drei Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Der Vorfall geschah am 7. April dieses Jahres in der Karl-Marx-Straße 127 um 15.38 Uhr.

Die drei Männer flüchteten anschließend in einem silbernen Audi, der zuvor in der Richardstraße bereitgestellt worden war.

Doch damit nicht genug: Schon vor dem Raub hatten die Täter zugeschlagen und das Nummernschild von einem weißen Citroën-Transporter gestohlen. Dieser stand auf einem kleinen Parkplatz in der Paster-Behrens-Straße auf Höhe der Hausnummer 78.

Die drei sind circa 19 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,75 Meter groß. Zwei der Tatverdächtigen sollen dunkelhäutig sein, einer von ihnen ist von kräftiger Statur. Der dritte Tatverdächtige wird als schwarz beschrieben. Alle drei sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Nun wollen die Ermittler von der Bevölkerung wissen: