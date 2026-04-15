Räuber brechen in Pfandleihhaus ein und flüchten mit gestohlenem Kennzeichen - Zeugen gesucht
Berlin - Nach einem brutalen Überfall auf ein Pfandleihhaus in Berlin-Neukölln fahndet jetzt die Kripo auf Hochtouren und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.
Der Vorfall geschah am 7. April dieses Jahres in der Karl-Marx-Straße 127 um 15.38 Uhr.
Die drei Männer flüchteten anschließend in einem silbernen Audi, der zuvor in der Richardstraße bereitgestellt worden war.
Doch damit nicht genug: Schon vor dem Raub hatten die Täter zugeschlagen und das Nummernschild von einem weißen Citroën-Transporter gestohlen. Dieser stand auf einem kleinen Parkplatz in der Paster-Behrens-Straße auf Höhe der Hausnummer 78.
Die drei sind circa 19 bis 25 Jahre alt und rund 1,70 bis 1,75 Meter groß. Zwei der Tatverdächtigen sollen dunkelhäutig sein, einer von ihnen ist von kräftiger Statur. Der dritte Tatverdächtige wird als schwarz beschrieben. Alle drei sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben.
Nun wollen die Ermittler von der Bevölkerung wissen:
Wer hat in der Zeit vor dem Raubüberfall am 7. April 2026, 15.38 Uhr, verdächtige Beobachtungen auf oder in der Nähe des oben beschriebenen Parkplatzes gemacht?
Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug und/oder zu den Insassen machen?
Zeugen, die Hinweise geben können, richten diese an die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573110. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: David Young/dpa