05.02.2024 14:20 Raubüberfall auf Postfiliale: Fahndung läuft auf Hochtouren

Am heutigen Montag haben es unbekannte Täter erneut auf die Postfiliale in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der Allee La Chapelle-Saint-Luc abgesehen.

Von Simon Schwenk

Neckarbischofsheim - Am heutigen Montag haben es unbekannte Täter zum wiederholten Male auf die Postfiliale in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der Allee La Chapelle-Saint-Luc abgesehen. Die Polizei ist zu einer Postfiliale im Rhein-Neckar-Kreis ausgerückt. © Julian Buchner / EinsatzReport24 Zu den genauen Tatumständen und der möglichen Beute konnte ein Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Der betroffenen Schreibwarenladen, in dem neben der Postfiliale auch eine Lottoannahmestelle untergebracht ist, befindet sich in der Ortsmitte. Zu dem mutmaßlichen Räuber ist Folgendes bekannt: Er trug einen braunen Kapuzenpullover, blaue Jeans und verdeckte sein Gesicht mittels eines medizinischen Mundschutzes. Überfall 99-Jähriger stirbt bei Überfall: 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt Erst im vergangenen Oktober raubten Unbekannte dieselbe Filiale aus. Ermittler gehen derzeit vor Ort ihrer Arbeit nach. Das Gebäude wurde zur Spurensicherung abgeriegelt. © Julian Buchner / EinsatzReport24 Die Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter laufen aktuell auf Hochtouren.

Titelfoto: Julian Buchner / EinsatzReport24