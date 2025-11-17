Raubüberfall in Frankfurt: Junger Mann mit Messer verletzt, Polizei sucht acht Täter

Frankfurt am Main - Ein 20-jähriger Mann wurde im Gesicht mit einem Messer verletzt: In der City von Frankfurt kam es am Wochenende zu einem Raubüberfall , die Polizei fahndet insgesamt nach acht Tätern!

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Innenstadt von Frankfurt unweit der Zeil zu einem Raubüberfall. (Symbolfoto) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Das Verbrechen ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schäfergasse nahe der Einkaufsmeile Zeil, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Montag mitteilte.

Demnach waren drei Männer (19, 20 und 21 Jahre alt) gegen 23.45 Uhr zu Fuß in der Schäfergasse unterwegs. Dort näherte sich ihnen eine Gruppe von insgesamt acht Personen.

"Nach wenigen Worten nahm einer der Aggressoren dem 20-Jährigen seine Basecap vom Kopf", erklärte ein Sprecher. Danach eskalierte die Situation: Die acht Täter gingen mit Schlägen gegen die drei jungen Männer vor.

Mindestens einer der Angreifer setzte bei der Attacke auch Reizgas ein. Zudem wurde der 20-Jährige mit einem Messer im Gesicht verwundet.

Nachdem sie ihre Opfer überwältigt hatten, durchsuchten die Räuber eine Jacke von einem der drei Männer "und nahmen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich an sich", hieß es weiter. Mit ihrer Beute flohen die Kriminellen in Richtung Eschenheimer Anlage.