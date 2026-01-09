Überfall in Offenbach: Junger Mann zu Boden gestoßen und mit Schlägen traktiert

Offenbach am Main - Am helllichten Tag und auf offener Straße wurde ein 27-Jähriger überfallen, zusammengeschlagen und beraubt: Die Kriminalpolizei fahndet intensiv nach drei Räubern.

Mitten in Offenbach wurde ein junger Mann am Donnerstagnachmittag zum Opfer eines Raubüberfalls: Die Polizei sucht nach den drei Tätern. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Überfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Friedensstraße in Offenbach am Main, wie die Polizei in Südosthessen am Freitag mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann gegen 16.25 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Völlig unvermittelt wurde er von drei jungen Männern attackiert, "zu Boden gestoßen und mit Schlägen angegangen", wie ein Sprecher erklärte.

Die drei Räuber entrissen dem 27-Jährigen eine Umhängetasche und flohen auf dunklen E-Scootern. Der Wert der Beute werde insgesamt "auf etwas mehr als 200 Euro beziffert", hieß es weiter.

Die Offenbacher Kriminalpolizei fahndet nach den drei Tätern.