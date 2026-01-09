Überfall in Offenbach: Junger Mann zu Boden gestoßen und mit Schlägen traktiert

In der Friedensstraße in Offenbach am Main kam es am Donnerstag zu einem Raubüberfall: Ein junger Mann wurde zu Boden gestoßen und mit Schlägen traktiert!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Am helllichten Tag und auf offener Straße wurde ein 27-Jähriger überfallen, zusammengeschlagen und beraubt: Die Kriminalpolizei fahndet intensiv nach drei Räubern.

Mitten in Offenbach wurde ein junger Mann am Donnerstagnachmittag zum Opfer eines Raubüberfalls: Die Polizei sucht nach den drei Tätern. (Symbolbild)
Mitten in Offenbach wurde ein junger Mann am Donnerstagnachmittag zum Opfer eines Raubüberfalls: Die Polizei sucht nach den drei Tätern. (Symbolbild)  © Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Der Überfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Friedensstraße in Offenbach am Main, wie die Polizei in Südosthessen am Freitag mitteilte.

Demnach war ein 27 Jahre alter Mann gegen 16.25 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Völlig unvermittelt wurde er von drei jungen Männern attackiert, "zu Boden gestoßen und mit Schlägen angegangen", wie ein Sprecher erklärte.

Die drei Räuber entrissen dem 27-Jährigen eine Umhängetasche und flohen auf dunklen E-Scootern. Der Wert der Beute werde insgesamt "auf etwas mehr als 200 Euro beziffert", hieß es weiter.

Vier Männer mit Kalaschnikow überfallen Transporter – Drei schweigen vor Gericht
Überfall Vier Männer mit Kalaschnikow überfallen Transporter – Drei schweigen vor Gericht

Die Offenbacher Kriminalpolizei fahndet nach den drei Tätern.

Kripo Offenbach fahndet nach drei jungen Räubern

Im Rahmen der Fahndung nach den drei Räubern sucht die Kriminalpolizei in Offenbach auch Zeugen des Überfalls. (Symbolbild)
Im Rahmen der Fahndung nach den drei Räubern sucht die Kriminalpolizei in Offenbach auch Zeugen des Überfalls. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Zu allen drei Räubern liegen diese Informationen vor:

  • jeweils circa 26 Jahre alt
  • jeweils etwa 1,80 Meter groß
  • jeweils dunkel gekleidet

Ferner ist bekannt, dass einer der Räuber eine türkisfarbene Basecap trug.

Brutaler Überfall auf Autobahn: Gangster jagen Geldtransporter hoch und erbeuten Mega-Summe
Überfall Brutaler Überfall auf Autobahn: Gangster jagen Geldtransporter hoch und erbeuten Mega-Summe

Zeugen, die den Überfall in der Friedensstraße beobachtet habe oder denen die flüchtigen Räuber aufgefallen sind, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei melden.

Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa

Mehr zum Thema Überfall: