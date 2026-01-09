Überfall in Offenbach: Junger Mann zu Boden gestoßen und mit Schlägen traktiert
Offenbach am Main - Am helllichten Tag und auf offener Straße wurde ein 27-Jähriger überfallen, zusammengeschlagen und beraubt: Die Kriminalpolizei fahndet intensiv nach drei Räubern.
Der Überfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Friedensstraße in Offenbach am Main, wie die Polizei in Südosthessen am Freitag mitteilte.
Demnach war ein 27 Jahre alter Mann gegen 16.25 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs. Völlig unvermittelt wurde er von drei jungen Männern attackiert, "zu Boden gestoßen und mit Schlägen angegangen", wie ein Sprecher erklärte.
Die drei Räuber entrissen dem 27-Jährigen eine Umhängetasche und flohen auf dunklen E-Scootern. Der Wert der Beute werde insgesamt "auf etwas mehr als 200 Euro beziffert", hieß es weiter.
Die Offenbacher Kriminalpolizei fahndet nach den drei Tätern.
Kripo Offenbach fahndet nach drei jungen Räubern
Zu allen drei Räubern liegen diese Informationen vor:
- jeweils circa 26 Jahre alt
- jeweils etwa 1,80 Meter groß
- jeweils dunkel gekleidet
Ferner ist bekannt, dass einer der Räuber eine türkisfarbene Basecap trug.
Zeugen, die den Überfall in der Friedensstraße beobachtet habe oder denen die flüchtigen Räuber aufgefallen sind, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06980981234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei melden.
Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa