Raubüberfall in Viernheim: Trio belästigt Frau und schlägt Mann nieder

Viernheim - Ein Überfall in Viernheim beschäftigt seit dem gestrigen Sonntag die Polizei in Südhessen . Zwei Tatverdächtige wurden bereits gefasst, nach einem dritten Mann wird gefahndet.

Nach einem Überfall in Viernheim konnte die Polizei noch am Sonntag zwei Verdächtige festnehmen. Nach einem dritten Räuber wird weiter gefahndet.

Die Attacke ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.45 in der Lorscher Straße/Ecke Ludwigstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen am heutigen Montag mitteilte.

Eine 31 Jahre alte Frau und ein 33-jähriger Mann wurden demnach von drei Räubern angegriffen.

"Die Kriminellen belästigten zunächst die Frau und schlugen den Mann", ergänzte ein Sprecher.

Der 33-Jährige ging infolge der Attacke zu Boden. Dort wurde er von den Tätern überwältigt, sie raubten ihm etwa 80 Euro in bar.

Mit ihrer Beute flohen die drei Räuber im Anschluss auf Fahrrädern. Die Frau und der niedergeschlagene Mann blieben zurück, wobei Letzterer nur leicht verletzt war.