Schlagstock-Attacke in Riem: Zwei Männer greifen junge Frau an

In München-Riem griffen am Freitagmittag zwei junge Männer eine Frau mit Schlagstock an. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Von Paulina Sternsdorf

München - Am Freitag, gegen 12.35 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei wegen eines Vorfalls in Riem. Dort wurde auf einem Parkplatz eine Frau von zwei Männern mit Schlagstöcken überfallen.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolfoto)
Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Laut Zeugenaussagen haben die Täter mit dem Stock die Scheiben eines Autos eingeschlagen.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber zum Tatort aus. Dort trafen sie auf die 21-jährige Geschädigte aus Landshut.

Die Frau war gerade mit zwei Bekannten auf dem Weg zu ihrem Wagen auf dem öffentlichen Parkplatz, als sie von einem 17-jährigen Deutsch-Türken und einem 18-jährigen Tschechen mit Wohnsitz in München angesprochen wurde.

Der 17-Jährige beleidigte und bedrohte die 21-Jährige, die in ihrem Auto Schutz suchte.

Axt-Mann stürmt Rewe-Markt: Fahndung nach schwerem Raubüberfall
Überfall Axt-Mann stürmt Rewe-Markt: Fahndung nach schwerem Raubüberfall

Anschließen schlug der junge Mann mit dem Schlagstock auf den Wagen ein und verletzte die Frau leicht.

Beide Männer konnten vom Tatort fliehen und wurden kurze Zeit später von Polizeibeamten gefunden und festgenommen. Auf der Wache verhielt sich der 17-jährige Täter aggressiv, bespuckte die Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)

Mehr zum Thema Überfall: