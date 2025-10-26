Schlagstock-Attacke in Riem: Zwei Männer greifen junge Frau an

München - Am Freitag, gegen 12.35 Uhr, verständigten Zeugen die Polizei wegen eines Vorfalls in Riem. Dort wurde auf einem Parkplatz eine Frau von zwei Männern mit Schlagstöcken überfallen .

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Laut Zeugenaussagen haben die Täter mit dem Stock die Scheiben eines Autos eingeschlagen.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber zum Tatort aus. Dort trafen sie auf die 21-jährige Geschädigte aus Landshut.

Die Frau war gerade mit zwei Bekannten auf dem Weg zu ihrem Wagen auf dem öffentlichen Parkplatz, als sie von einem 17-jährigen Deutsch-Türken und einem 18-jährigen Tschechen mit Wohnsitz in München angesprochen wurde.

Der 17-Jährige beleidigte und bedrohte die 21-Jährige, die in ihrem Auto Schutz suchte.

Anschließen schlug der junge Mann mit dem Schlagstock auf den Wagen ein und verletzte die Frau leicht.

