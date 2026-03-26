Spektakulärer Überfall mit Schusswaffe: Täter-Trio fesselt Lkw-Fahrer und klaut Anhänger
Wiesentheid - Szenen wie aus einem Action-Film! Im unterfränkischen Wiesentheid wurde ein Lastwagenfahrer Opfer eines gezielten sowie brutalen Überfalls. Dabei haben die Täter den 25-Jährigen verletzt und dessen Sattelanhänger geklaut. Nun ermittelt die Kripo.
Laut einer Polizeimeldung stellte der 25 Jahre alte Belarusse am Dienstagabend zwischen 21 Uhr und 21.50 Uhr seine Sattelzugmaschine in der Industriestraße in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) ab und entfernte sich kurz vom Fahrzeug.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er dabei von drei bislang unbekannten Personen angegriffen. Die Täter überwältigten den Mann, besprühten ihn mit Pfefferspray, fesselten ihn und bedrohten ihn zudem mit einer Schusswaffe. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.
Im Anschluss entwendeten die Unbekannten den abgekoppelten Sattelanhänger des Fahrers. Dabei handelt es sich um einen grauen Planenauflieger mit auffällig großer blau-roter Aufschrift und polnischer Zulassung.
Gegenüber TAG24 erklärte die Polizei, man gehe davon aus, dass der Anhänger an eine andere Zugmaschine angekoppelt wurde. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.
Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen des Überfalls
Der gefesselte 25-Jährige konnte sich erst einige Zeit später selbst befreien und gegen 2 Uhr den Notruf verständigen. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Kitzingen nach den Tätern und dem entwendeten Anhänger blieb bislang ohne Erfolg.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am Tatort die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Zu den Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass es sich laut Polizei um drei Männer dunklen Hauttyps handeln soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter der Rufnummer 09314571732 entgegen.
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