Spektakulärer Überfall mit Schusswaffe: Täter-Trio fesselt Lkw-Fahrer und klaut Anhänger

Wiesentheid - Szenen wie aus einem Action-Film! Im unterfränkischen Wiesentheid wurde ein Lastwagenfahrer Opfer eines gezielten sowie brutalen Überfalls . Dabei haben die Täter den 25-Jährigen verletzt und dessen Sattelanhänger geklaut. Nun ermittelt die Kripo.

In Wiesentheid kam es am Dienstagabend zu einem spektakulären Überfall auf einen Lastwagenfahrer. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Laut einer Polizeimeldung stellte der 25 Jahre alte Belarusse am Dienstagabend zwischen 21 Uhr und 21.50 Uhr seine Sattelzugmaschine in der Industriestraße in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) ab und entfernte sich kurz vom Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er dabei von drei bislang unbekannten Personen angegriffen. Die Täter überwältigten den Mann, besprühten ihn mit Pfefferspray, fesselten ihn und bedrohten ihn zudem mit einer Schusswaffe. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Im Anschluss entwendeten die Unbekannten den abgekoppelten Sattelanhänger des Fahrers. Dabei handelt es sich um einen grauen Planenauflieger mit auffällig großer blau-roter Aufschrift und polnischer Zulassung.

Gegenüber TAG24 erklärte die Polizei, man gehe davon aus, dass der Anhänger an eine andere Zugmaschine angekoppelt wurde. Der entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.