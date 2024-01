Überfall auf Geldtransporter mit Schüssen: Neue Erkenntnisse zum Fluchtauto

Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen Mercedes Vito (kleines Bild) handelt. (Symbolbilder) © Montage: 123rf/federicofoto + Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Anfangs gingen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Fluchtwagen um einen weißen Transporter der Marke VW handeln würde.

Inzwischen sieht es "mit hoher Wahrscheinlichkeit" so aus, als wären die zwei maskierten Männer mit einem Mercedes-Transporter, Modell Vito, mit grauen Stoßdämpfern weggefahren.

Am 5. Januar überfielen die beiden Täter vor einer Bankfiliale in der Pfälzerstraße in Großkarolinenfeld die Besatzung eines Geldtransporters.

Als die Angreifer mit dem erbeuteten Bargeld flohen, sollen die attackierten Sicherheitsleute Schüsse auf den Fluchtwagen abgegeben haben. "Die sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb danach leider erfolglos", teilte die Polizei mit und hofft daher auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Sowohl zu den Tätern als auch zu ihrem Auto: "Eine Besonderheit bei dieser 'Handwerkervariante' sind die Fenster in der rechten Schiebetür und der Heckklappe."

Die Gesuchten wurden als männlich, schlank und schwarz gekleidet beschrieben. Beide trugen eine Skimaske oder etwas Vergleichbares. Ein Täter war etwa 1,90 Meter, der zweite zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß.