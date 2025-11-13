Überfall auf Norma: Kassiererin mit Messer bedroht
Apolda - Am Mittwoch hat ein bislang noch unbekannter Mann einen Norma in Apolda (Weimarer Land) überfallen.
Der maskierte Täter hatte gegen 9.50 Uhr den Einkaufsmarkt im Glockenhofcenter in der Leutloffstraße betreten und war direkt zum Kassenbereich gelaufen.
Dort forderte der Unbekannte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld und bedrohte sie mit einem Messer, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach und übergab dem Räuber eine niedrige vierstellige Summe. Im Anschluss flüchtete der Täter.
Der Mann war den Angaben nach mit einem grauen Schal vermummt.
Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt:
- etwa 1,65 Meter groß
- normale bis untersetzte Figur
- Deutsch
- schwarzes Basecap
- grauer Schal
- dunkle Kapuzenjacke
- schwarze Jogginghose
Die Kripo Jena (Telefon: 03644/541-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen.
Titelfoto: Frank Hormann/dpa