Überfall auf Norma: Kassiererin mit Messer bedroht

Apolda - Am Mittwoch hat ein bislang noch unbekannter Mann einen Norma in Apolda (Weimarer Land) überfallen.

Der Täter konnte mit seiner Beute flüchten und wird von der Polizei gesucht. (Symbolfoto) © Frank Hormann/dpa

Der maskierte Täter hatte gegen 9.50 Uhr den Einkaufsmarkt im Glockenhofcenter in der Leutloffstraße betreten und war direkt zum Kassenbereich gelaufen.

Dort forderte der Unbekannte von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld und bedrohte sie mit einem Messer, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach und übergab dem Räuber eine niedrige vierstellige Summe. Im Anschluss flüchtete der Täter.

Der Mann war den Angaben nach mit einem grauen Schal vermummt.

Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt: