19.12.2024 12:38 Vermummte Männer rauben Tankstelle aus - Bisherige Suche erfolglos!

Am Mittwochabend kam es in einer Tankstelle in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zu einem Überfall. Die Täter sind auf der Flucht.

Von Laura Voigt

Kyritz - Am Mittwochabend kam es in einer Tankstelle in Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zu einem Überfall. Die Täter sind auf der Flucht. Hinzugezogene Kräfte der Kriminaltechnik sicherten nach dem Vorfall Spuren. © 7aktuell.de | Christian Guttmann Wie die Ermittler berichteten, ereignete sich die Tat in einer Star-Tankstelle in der Straße der Jugend. Demnach betraten zwei vermummte Männer den Shop, bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderten Bargeld aus der Kasse. Die 43-Jährige kam der Forderung nach. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß. Eine bisherige Suche nach den Verdächtigen blieb erfolglos. Überfall Vermummte überfallen Ehepaar in Wohnhaus - Täter auf der Flucht Die Tankstellenmitarbeiterin wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. Eine bisherige Suche nach den Verdächtigen blieb erfolglos. © 7aktuell.de | Christian Guttmann Hinzugezogene Kräfte der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Die weiteren Ermittlungen wegen des schweren Raubes dauern an.

Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann