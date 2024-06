25.06.2024 16:58 Mann will Bundesliga-Dauerkarte für 3000 Euro kaufen, doch er tappt in eine böse Falle

Raubüberfall in Wiesbaden am Montagabend: Ein Mann wollte eine Bundesliga-Dauerkarte für 3000 Euro in bar kaufen, doch er ging zwei Kriminellen in die Falle.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Eine Rettungswagen-Besatzung musste das Opfer versorgen: In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden kam es am gestrigen Montagabend zu einem Raubüberfall, die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern. Raubüberfall in Wiesbaden-Klarenthal am Montagabend: Das Opfer, ein 29 Jahre alter Mann, musste von Sanitätern versorgt werden. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Das Opfer, ein 29 Jahre alter Mann, hatte zuvor ein "Privatgeschäft" verabredet, wie das Polizeipräsidium Westhessen am heutigen Dienstag mitteilte. Auf Nachfrage erfuhr TAG24, dass dem jungen Mann eine Dauerkarte für die Fußball-Bundesliga in Aussicht gestellt worden war. Aus diesem Grund fand sich der 29-Jährige gegen 20.35 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Graf-von-Galen-Straße im Stadtteil Klarenthal ein - er hatte 3000 Euro in bar dabei. Überfall Plötzlich ging alles ganz schnell: Rezeptionist bedroht und ausgeraubt Dort traf er auf zwei ihm unbekannte junge Männer, die sich als die von ihm erwarteten Geschäftspartner vorstellten. Ein Verkaufsgespräch begann, in dessen Verlauf sich der 29-Jährige auf einer Sitzbank niederließ und das mitgebrachte Bargeld vorzeigte. In diesem Moment griffen die beiden Räuber an. Raubüberfall mit Pfefferspray in Wiesbaden: Fahndung nach zwei jungen Männern Die Fahndung nach den beiden Räubern dauert an, die Polizei in Wiesbaden sucht hierfür Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa Einer der Täter sprühte Pfefferspray ins Gesicht des Opfers, der zweite Kriminelle ergriff die Geldscheine und steckte sie ein. Danach flohen die Kriminellen. Der 29-Jährige blieb durch das Reizgas außer Gefecht gesetzt zurück, er musste später von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden. Die alarmierte Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach den Räubern ein, jedoch zunächst ohne Erfolg. Überfall Übles EM-Nachspiel: Fußballfans attackiert und ausgeraubt Die Suche nach den beiden Kriminellen dauert an, sie sollen zwischen 18 und 20 Jahren alt sein. Zudem liegen zu beiden Tätern Beschreibungen vor. Der erste Räuber wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß

von schlanker Statur

schwarze Haare, seitlich rasiert

sprach akzentfrei Deutsch. Bei dem Überfall war der Mann mit einer blauen Skinny-Jeans und einer beige-braun gefärbten Mütze der Marke "Gucci" bekleidet. Er hatte eine graue Umhängetasche der Marke "Goyard" bei sich. Zu dem zweiten Räuber liegt diese Beschreibung vor:

circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß

von kräftiger Statur

hellbraune Haare. Er war unter anderem mit einem schwarzen T-Shirt mit in weiß aufgedruckter Schrift bekleidet. Dabei könnte sich laut einem Sprecher um das Wort "Valentino" gehandelt haben. Auch dieser junge Mann hatte eine Umhängetasche bei sich. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06113450 bei der Polizei in Wiesbaden melden.

Titelfoto: Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler