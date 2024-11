13-Jährige verschwindet, nur Knochen werden gefunden: Wer hat Melanie gesehen?

Wiesbaden - Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hält auch eine Sexualstraftat für wahrscheinlich: Obwohl die 13-jährige Melanie F. schon vor vielen Jahre verschwand, wird weiter ermittelt. Die Beamten wandten sich am heutigen Donnerstag an die Öffentlichkeit und fragten: Wer hat das Mädchen gesehen?

Dabei wurde erneut nach Spuren gesucht, wie das Hessische Landeskriminalamt mitteilte, denn in diesem Wald wurden am 20. August 2008 der vollständig skelettierte Schädel und ein Oberschenkelknochen der 13-Jährigen aus Wiesbaden entdeckt.

Anlass für den Zeugenaufruf war eine Polizei-Aktion am zurückliegenden Dienstag sowie am gestrigen Mittwoch in einem Wald bei der Hunsrück-Gemeinde Kisselbach.

Zeugen gaben später gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 21 Uhr ein Mädchen vor dem Eingang eines Hauses in der Graf-von-Galen-Straße 58 gesehen hatten, bei dem es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit um Melanie gehandelt haben dürfte".

"Nachdem sie eine halbe Stunde später nicht wieder zu Hause war, machte sich die Mutter gemeinsam mit Melanies Großmutter auf die Suche. Sie sprachen Passanten an, befragten auch die Mitarbeiterin eines nahe gelegenen Kiosks, in dem Melanie öfter einkaufte", berichtete ein Sprecher.

Das Hessische Landeskriminalamt bittet Zeugen, die Melanie F. am Abend des 16. Juni 1999 in Wiesbaden-Klarenthal gesehen und sich noch nicht bei den Ermittlern gemeldet haben, dringend um Kontaktaufnahme.

Ebenso fragen die Beamten, wer im Juni 1999 im Wald bei Kisselbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, oder wer dort Kleidungsstücke oder "sonstige Gegenstände" gefunden und eventuell mitgenommen hat? Insbesondere fragen die Beamten nach einem dunklen BMW mit lauten Fahrgeräuschen.

Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0611838300 oder per E-Mail an hinweise-kapitaldelikte.hlka@polizei.hessen.de mit dem Landeskriminalamt in Hessen in Verbindung setzen.