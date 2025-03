Mit Schal erdrosselt: Neue Hinweise im Mordfall Maria (†19)

Nazmi Gezginci (l.) ist der Ex-Freund von Maria Köhler und gilt als dringend tatverdächtig. © Montage: News5

Nach der TV-Ausstrahlung haben die Ermittler insgesamt 15 Hinweise aus der Bevölkerung auf den mutmaßlichen Mörder der 19-jährigen angehenden Krankenschwester Maria Köhler erhalten, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Zur Qualität und den Inhalten äußerte sie sich "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht näher.

Maria Köhler war am 30. Juli 1984 mit einem Schal in einem Wohnheim für angehende Krankenschwestern in Aschaffenburg stranguliert und getötet worden.

Der tatverdächtige Ex-Freund Nazmi Gezginci ist den Ermittlern zufolge damals in die Türkei geflohen. Wo er sich heute aufhält, ist unklar.

Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich wieder in Deutschland befindet. Falls er noch lebe, sei er mittlerweile 65 Jahre alt.