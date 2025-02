Brisanter Hinweis in rätselhaftem "Cold Case" aufgetaucht: Dann reißt die Spur ab

Rheinbach (NRW) - Auch rund 46 Jahre nach dem grausamen Mord an der 17-jährigen Claudia Wilbert versucht die Polizei den ungeklärten Kriminalfall aufzuklären. Jüngst veröffentlichten die Ermittler nun einen brisanten Brief eines anonymen Absenders - und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Claudia Wilbert wurde nur 17 Jahre alt. Zeugen fanden ihre Leiche im Jahr 1979 an einem Wanderparkplatz. © Polizei Bonn

Am 30. März 1979 machten Spaziergänger an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren einen schrecklichen Fund, als sie dort die Leiche der 17-jährigen Claudia entdeckten.

Wie die Bonner Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, war die Jugendliche zuletzt am Abend des 28. März 1979 gegen 22.10 Uhr am Stadtpark in Rheinbach gesehen worden.

Demnach soll die 17-Jährige damals zu einem bislang unbekannten jungen Mann in einen Wagen mit heller Lackierung gestiegen sein.

Die Fahnder der Ermittlungsgruppe Cold Case der Bonner Polizei hatten den Fall bereits im vergangenen September in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vorgestellt und in diesem Zuge auch von einem anonymen Brief berichtet, der an verschiedene Redaktionen und an die Kriminalpolizei verschickt worden war.

Der Verfasser behauptet darin, dass ein naher Verwandter von ihm "Detailwissen zum Täter und zum Tathergang haben müsse". Dieses habe sein Angehöriger ihm erst am Sterbebett anvertraut.