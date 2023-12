Der Cold Case Inga: Diese neuen Erkenntnisse konnten 2023 gemacht werden!

Stendal - Der Fall Inga ist einer der rätselhaftesten Vermisstenfälle Deutschlands. Mai 2015 verschwand die damals Fünfjährige spurlos beim Holzsammeln in einem Wald bei Wilhelmshof ( Stendal ). Im Jahr 2023 kam wieder Bewegung in den bereits acht Jahre alten Cold Case . TAG24 gibt Euch einen Überblick der aktuellen Ermittlungen und neusten Erkenntnisse.

Inga (damals 5) verschwand im Mai 2015 beim Holzsammeln im Wald. © Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord

Webseite soll neue Erkenntnisse bringen

Eine Gruppe von Anwälten schaltete Anfang des Jahres eine Webseite. Zusammen mit Privatermittlern erhofften sie sich dadurch neue Ansatzpunkte in dem Vermisstenfall.

"Es gibt eine Spur, wir müssen diese nur finden. Ein Mensch kann nicht einfach so innerhalb weniger Minuten vom Erdboden verschwinden", schrieb dort der beteiligte Rechtsanwalt Steffen Tzschoppe.

Neue Erkenntnisse und Fragen sollten dann an die Staatsanwaltschaft Stendal weitergegeben werden.

Anwälte erheben schwere Vorwürfe gegen die Ermittler

In einem Interview zwischen Tzschoppe und der Volksstimme erklärt dieser, dass es ein Schreiben an die Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) gegeben hat. Darin wurden schwere Vorwürfe gegen ehemalige Ermittler und eine "unabhängige Prüfgruppe" erhoben.

Anfang März war der Fall Inga dann erneut Thema im Landtag Sachsen-Anhalt. Nach einem Antrag der Linken und der SPD äußerte sich die Landesregierung nun zu den Pannen in den Ermittlungsverfahren. Auch Ingas Eltern waren vor Ort.

"Für die Landespolizei ist die Aufklärung dieses Falles von herausragender Bedeutung. Das war es von Anfang an, das ist es bis heute und das gilt auch in Zukunft", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (52, CDU) damals im Innenausschuss des Landtags in Magdeburg.