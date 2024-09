Fast 31 Jahre her: Sensationswende im Mordfall Sabine B. (†13)?

Würzburg - Im Dezember 1993 wurde die Leiche der damals 13 Jahre alten Sabine B. in einer Güllegrube in Unterfranken entdeckt . Ein möglicher Täter steht mittlerweile vor Gericht. Neue Spuren könnten ihn knapp 31 Jahre nach der Tat nun doch noch überführen.

Im Januar 2021 hatte die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Mit Flyern baten die Ermittler zuvor die Bevölkerung um Hinweise im Fall der ermordete Sabine B. (†13). (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Prozess gegen einen 47 Jahre alten Mann, der als Tatverdächtiger im Mordfall Sabine B. gilt, haben Gutachter jetzt neue Erkenntnisse erlangt, die dafür sprechen, dass der Angeklagte sich am Tatort aufgehalten hat.



Vor dem Würzburger Landgericht sagten eine Gutachterin sowie ein Gutachter der Rechtsmedizin Erlangen aus, dass es mehrere gefundene DNA-Spuren gebe, bei denen der angeklagte Stallhelfer des Bauernhofs als Mitverursacher infrage kommt.

Es gäbe zumindest eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, so die Experten, die eine 100 Prozent sicherere Aussage bislang noch nicht treffen können. "Die zu bewerten, ist unsere Aufgabe", erklärte der Vorsitzende Richter.

Detailliert berichteten die Rechtsmediziner von ihrem wissenschaftlichen Verfahren, bei dem Spuren an der Jeanshose und der Jacke des Opfers sowie Sperma an einer Slipeinlage und ein Blutfleck am Tatort untersucht wurden. Bei jenen Untersuchungen hätten sie außerdem mutmaßliche Fehler früherer Analysen festgestellt.