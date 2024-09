Mädchen (†13) getötet und in Güllegrube entsorgt: Verdächtiger nach 30 Jahren vor Gericht

Würzburg/Karlstadt - Im Dezember 1993 kommt eine 13-Jährige nicht nach Hause. Kurz darauf wird ihre Leiche gefunden - versteckt in einer Güllegrube. Nun glaubt die Staatsanwaltschaft, einen Täter überführen zu können.

Im Januar 2021 hatte die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Mit Flyern baten die Ermittler die Bevölkerung um weitere Hinweise zu dem Fall um die ermordete Sabine Back (†13). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr als 30 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der jungen Sabine Back in Franken hat am Landgericht Würzburg der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder begonnen. Der Angeklagte soll die Schülerin als 17-Jähriger kurz vor Weihnachten 1993 in Karlstadt getötet haben.



"Der Angeklagte fasste spontan den Entschluss, die Geschädigte sexuell anzugehen, und lockte diese vermutlich unter einem Vorwand auf den sogenannten Tennenboden des Stalls", sagte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach.

Dem heute 47-Jährigen sei es "um die Befriedigung seines Geschlechtstriebs um jeden Preis" gegangen. Woran das Opfer genau starb, ist unklar. Der Mann soll aber auf nicht genau feststellbare Weise gegen den Hals des 13-jährigen Mädchens eingewirkt haben.

Bei der Anklageverlesung schüttelte der Deutsche immer wieder den Kopf. Laut seinem Anwalt beteuert der Mann seine Unschuld. Zu den Vorwürfen wollte sich der 47-Jährige am ersten Prozesstag zunächst nicht äußern.