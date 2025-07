Maddie-Verdächtiger Christian B. wird im September entlassen

Alles in Kürze

Christian B. soll im September aus der Haft entlassen werden. (Archivfoto) © Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa

An dem Tag endet seine Haftstrafe wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin in Portugal.

Eine daran anschließende Ersatzfreiheitsstrafe für eine Körperverletzung muss der 48-Jährige nicht antreten, weil eine offene Geldstrafe von rund 1450 Euro beglichen worden ist, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Wer die Summe überwies, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Nach Angaben des "Spiegel" stammt das Geld von einer früheren Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes. Das Nachrichtenmagazin hatte zuvor berichtet.

Zuletzt war die Zahlung überprüft worden, weil im Raum stand, dass es sich um ein Missverständnis handelte.

Nun ist aber laut Staatsanwaltschaft alles klar und die Geldstrafe gilt als beglichen.