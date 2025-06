Neue Theorie im Fall Maddie McCann: Haben deutsche Ermittler eine wichtige Spur nicht verfolgt?

Portugal - Der Fall Maddie McCann hält Europa in Atem. Dass der Deutsche Christian Brückner (48) etwas mit dem Verschwinden des kleinen Mädchens zu tun hat, ist für viele eine ausgemachte Sache. Doch es war womöglich ganz anders.

Die damals vierjährige Madeleine McCann verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Ferienwohnung an der portugiesischen Algarve. Das Mädchen wurde bis heute nicht gefunden. © Montage: Luis Forra/epa/dpa, Pa/PA Media/dpa

Während deutsche und portugiesische Ermittler versuchen, Beweise gegen den Hauptverdächtigen im wohl spektakulärsten Vermisstenfall der vergangenen Jahre, Christian Brückner, zu finden, bringen portugiesische Medien plötzlich eine ganz neue Theorie ins Spiel.

Wie die Zeitung "Correio da Manha" schreibt, hätte sich bereits 2018 eine Britin an die Polizei gewandt. Ihr Bruder, ein Alkoholiker, und dessen deutsche Frau, ebenfalls eine Alkoholikerin, seien in den Fall verstrickt. Die deutsche Schwägerin soll das kleine Mädchen nahe der Ferienwohnung im Suff überfahren haben, gab die Frau zu Protokoll. In ihrer Panik hätten sie Maddies toten Körper dann ins Meer geworfen. Psychologen und Ermittler hätten die Frau für glaubwürdig gehalten.

Die Aussage decke sich mit einem anderen Hinweis, den die Polizei erhalten habe, heißt es weiter im Bericht.

Eine Frau gab demnach an, dass sie nur einen Tag nach Maddies Verschwinden einen hitzigen Streit zwischen einem Paar - einem Briten und einer Deutschen - in einem Restaurant mitbekommen habe. "Warum hast du sie mitgebracht?", habe der Mann wiederholt von der Frau wissen wollen.