Brief aus dem Gefängnis: Erschütternde Worte vom Maddie-Verdächtigen

Die damals dreijährige Madeleine McCann war 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden. (Archivbild) © Sang Tan/AP/dpa

Christian Brückner, der derzeit in Braunschweig wegen Vergewaltigung in Haft sitzt, hat einen verstörenden Brief verfasst, voller Provokationen, Vorwürfe und Spott gegenüber den Ermittlern im Fall Madeleine McCann, wie The Sun berichtet.

Die damals Dreijährige war 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden.

Brückner, der als Hauptverdächtiger gilt, bestreitet jede Beteiligung und ist überzeugt, dass die Polizei ihm den Fall niemals anhängen kann, solange keine Leiche gefunden wird.

In seinem Schreiben behauptet er, die Polizei habe keine belastbaren Beweise gegen ihn und legt mit erschütternden Worten nach: "Die Einstellung der Ermittlungen wird die Welt wie eine Bombe treffen", schreibt er.