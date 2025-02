Frau, die behauptet, Maddie McCann zu sein, in England festgenommen!

Bristol (England) - Vor zwei Jahren erregte sie Aufsehen mit der Aussage, vermeintlich die seit 2007 vermisste Madeleine McCann zu sein. Jetzt ist Julia Wandelt (23), auch als Julia Wendell oder Julia Faustyna bekannt, am Flughafen Bristol zusammen mit einer Freundin festgenommen worden.

Julia Wandelt (23), auch als Julia Wendell oder Julia Faustyna bekannt, behauptet wieder, Madeleine McCann zu sein. © TikTok/Screenshot/_amijuliawandelt

Die Polin wurde am Mittwoch nur wenige Minuten nach ihrer Landung in Handschellen abgeführt, wie die Polizei von Leicestershire der New York Post mitteilte.

Wandelt, die aus Breslau kam, wollte ihre Freundin, - eine ältere Frau - besuchen. "Eine 23-jährige Frau aus Polen und eine 60-jährige Frau aus Wales wurden wegen des Verdachts auf Stalking in Verbindung mit schwerer Belästigung festgenommen. Beide bleiben in Gewahrsam und die Ermittlungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem US-Magazin.

Wenige Tage zuvor hatte Wandelt plötzlich behauptet, DNA-Testergebnisse würden ihre Theorie, mit Madeleines Vater Gerry McCann verwandt zu sein, "stark unterstützen".

Seit Monaten postet die Polin wieder Videos auf TikTok, in denen sie behauptet, Madeleine McCann zu sein.

Vor zwei Jahren sah das noch ganz anders aus.