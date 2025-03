Mit etlichen Messerstichen traktiert: Junger Soldat liegt tot in Wachraum

Köln - Mehr als 35 Jahre nach einem Mord an dem jungen Bundeswehrsoldaten Norbert Stolz (†20) in einer Kölner Kaserne wird der Fall neu aufgerollt und auch in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ungelöst " vorgestellt. Bis heute ist ungeklärt, wer den 20-Jährigen getötet hat - und warum.

Der 20-jährige Soldat hatte seinen Wehrdienst erst ein halbes Jahr vor seinem Tod in der Kölner Kaserne angetreten. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am 24. Juni 1989 - einem Samstag - machte ein Offizier im Wachraum der Bundeswehrkaserne am Butzweilerhof in Köln-Ossendorf einen schrecklichen Fund, als er auf den leblos am Boden liegenden Soldaten stieß, dessen Oberkörper von mehreren schweren Stichverletzungen gezeichnet war.

Der 20-Jährige hatte seinen Wehrdienst nach Angaben der Kölner Polizei erst ein halbes Jahr zuvor in der Kaserne in Ossendorf angetreten und war nach den ersten Ermittlungen der damals eingesetzten Mordkommission in der Tatnacht fast alleine auf dem Gelände gewesen, nachdem die meisten seiner Kameraden nach Hause gefahren waren.

"Lediglich ein gleichaltriger Soldat hatte an diesem Wochenende ebenfalls Dienst, da er diese Schicht aufgrund eines Strafarrests leisten musste", schilderten die Ermittler. Der Zeuge habe damals in seinen Vernehmungen erklärt, dass er Stolz zuletzt am Freitagabend, gegen 22 Uhr, lebend gesehen haben will.

Was danach geschah, warum der junge Soldat sterben musste und durch wen, konnte trotz intensiver Ermittlungen bis heute nicht geklärt werden.