Bundespolizist tötet Kumpel, lässt Leiche verschwinden und will neues Leben mit dessen Frau

Schuld & Sühne (ZDF): Obwohl seine Leiche bis heute verschwunden ist, ist für das Gericht klar, dass Karsten M. von seinem Kumpel Martin G. getötet wurde.

Von Nico Zeißler

Liebenburg, OT Groß Döhren - Obwohl seine Leiche bis heute verschwunden ist, ist für Polizei und Gericht klar, dass Karsten M. (51) von seinem Kumpel Martin G. (50) getötet wurde. Mit einem perfiden Plan, um letztlich an dessen Frau zu kommen.

Was ist mit Karsten M. passiert? © Polizei Groß Döhren in Niedersachsen, 35 Kilometer südlich von Braunschweig, am 19. März 2021. Karsten M. ist gerade aufgestanden, hört Geräusche im Garten und sieht, dass Möbel umgestoßen wurden. Das schreibt er seiner noch schlafenden Frau, die diese Beobachtung später nicht macht. Zwei Tage danach wird der Pfeil einer Pistolen-Armbrust im Garten entdeckt. Ein Monat später: Offenbar überhastet verlässt der Familienvater am Morgen das Haus. "Es bleibt ein Toastbrot zurück, das er normalerweise morgens zu sich nimmt", berichtet Polizeihauptkommissar Marko Bothe in der ZDF-Sendung "Schuld & Sühne". Auch Handy und Geldbörse liegen noch auf dem Tisch. Das Auto ist allerdings weg. Im Laufe des Tages gibt es kein Lebenszeichen des damals 51-Jährigen. Ungewöhnlich, besonders weil der jüngste Sohn seine Führerscheinprüfung hat. Ungeklärte Kriminalfälle Smoothie-Flaschen sollen bei der Aufklärung von Vermisstenfällen helfen Am Abend stellt sich heraus, dass Karsten M. nicht bei der Arbeit war. Ein Unfallgeschehen kann durch Abtelefonieren umliegender Krankenhäuser nahezu ausgeschlossen werden. M. ist nicht auffindbar.

Nachgestellte Szene: Karsten M. hatte komische Beobachtungen gemacht. © ZDF/Tobias Schütze

Schuld & Sühne (ZDF): Viele Blutspuren und noch mehr ungeklärte Fragen

Nachgestellte Szene: Im Garten werden Blutspuren gefunden. © ZDF/Tobias Schütze Später wird seine kaputte Brille und Blutflecken im Garten gefunden - sie gehören dem Vermissten, der somit mindestens schwer verletzt sein dürfte. Einer der Söhne findet einen Handychat seines Vaters mit dem Kontakt "Fotomacher", der vom Seitensprung seiner Frau und eindeutigen Fotos berichtet hatte. Die Nummer, mit der der Unbekannte geschrieben hatte, gehört zu einem Mann, der Jahre zuvor Deutschland verlassen hatte. Ein Ablenkungsmanöver, wie sich später herausstellt. Im Laufe der Ermittlungen wird in Erfahrung gebracht, dass M. schon fünf Monate vor dem Verschwinden einen Brief unter seinem Scheibenwischer gefunden hatte. Der Inhalt: "Mit Erschrecken musste ich sehen, wie Ihre Ehefrau Sie mit einem anderen Mann in eindeutiger Situation hintergeht." Er bietet davon angefertigte Fotos an und lotst M. zu einem Treffpunkt am Friedhof. Dort findet er nur einen leeren Briefumschlag. Ungeklärte Kriminalfälle Cold Case Simone Strobel: Gerichtsmedizin bestätigt gewaltsamen Tod und hat neue DNA-Spur Der Caddy des Vermissten wird auf dem Hannoveraner Expo-Gelände gefunden - mit weiteren Blutspuren des Familienvaters.

Nachgestellte Szene: Sechs solcher Armbrust-Pfeile hatte Familienfreund Martin G. bestellt. © ZDF/Tobias Schütze

Mord ohne Leiche?! Familienfreund verurteilt