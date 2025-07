Horror-Fund im eigenen Brunnen: "Das Wasser hat modrig gestunken"

Schönermark - In der dünn besiedelten Uckermark im nördlichen Brandenburg kommt 2015 ein unheimliches Verbrechen ans Licht: Ein seit sechs Jahren verschwundener Mann wird zufällig in einem Brunnen gefunden - komplett skelettiert. Erst achteinhalb Jahre nach der Tat folgt die Verurteilung.

In diesem Brunnen in der brandenburgischen Uckermark lag jahrelang eine Leiche. © ZDF/Tobias Schütze

Ein Mann erwirbt ein Grundstück samt Brunnen, nutzt das daraus gewonnene Wasser in der Umbauphase des Hauses für Fassadenputz, später auch für die Pflanzenbewässerung oder die Versorgung der Geflügeltiere, wird in der ZDF-Reihe "Schuld & Sühne" erzählt.



"Man hat schon gemerkt, dass das Wasser modrig gestunken hat. Da haben wir den Entschluss gefasst, den in einem Sommer zu reinigen und eine Sauberkeit reinzubringen", so der neue Besitzer.

Über eine Leiter steigt er in den Schacht und leert den Brunnen, oben steht sein Vater, der die Eimer auskippt. Irgendwann stockt sein Papa, denn er entdeckt Knochenteile. Die beiden Männer wählen den Notruf.

Polizeitaucher Marcel Nicklaus ist einer der Ersten am Einsatzort. Per Kran und Seil wird er in den schmalen Brunnen abgelassen, holt gesamten Klärschlamm heraus. Gefunden werden neben Hundeleinen auch ein Herrenslip und eine Decke, in die die Leiche wahrscheinlich eingewickelt war.

Der Tote kann als Maik P. (†24) identifiziert werden.