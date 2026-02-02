Neue Epstein-Akten ziehen immer weitere Kreise! Auch Europäer im Fokus

Washington D.C./London - Die jüngste Veröffentlichung neuer Dokumente über den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) zieht weitere Kreise bis nach Europa.

Jeffrey Epsteins (†66) Einfluss reichte weit mehr über die amerikanischen Ländergrenzen, als die Behörden es vermutet hatten. © - / HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP

Der britische Premierminister Keir Starmer (63) ordnete am Montag eine Untersuchung zu den Kontakten des früheren britischen Botschafters in den USA, Peter Mandelson (72), zu dem Sexualstraftäter an.

Auch die Namen von Prominenten aus Frankreich, Norwegen und der Slowakei tauchten in den neuen Akten auf, die das US-Justizministerium am Freitag veröffentlicht hatte.

Die Akten rückten die engen Verbindungen Mandelsons zu Epstein erneut in den Fokus. Es würden nun "alle verfügbaren Informationen über Peter Mandelsons Kontakte zu Jeffrey Epstein während seiner Zeit als Minister" geprüft, sagte Starmers Sprecher.

Zudem solle Mandelson aus dem britischen Oberhaus, dem House of Lords, ausgeschlossen werden.

Mandelson war im September wegen der Enthüllungen als Botschafter abgesetzt worden. Grund waren damals bekannt gewordene E-Mails des Briten an Epstein.