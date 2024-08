11-Jährige wird schon wieder vermisst: Wer hat das Mädchen gesehen?

Berlin - Die Elfjährige Lea aus Frankfurt am Main wird vermisst . Vor wenigen Tagen schnappte die Polizei sie in Berlin . Nun ist sie wieder geflohen und unauffindbar.

Mit diesen Fotos suchen die Ermittler nach Lea Sofi Zibart. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei habe Lea Sofi Z. ihr Elternhaus in Frankfurt am Main am Mittwoch (7. August) verlassen.

Am 9. August wurde sie dann von der Polizei in Berlin geschnappt und in eine Kindernotdienst-Unterkunft gebracht. Dort machte sie falsche Angaben zu ihrer Identität und war wenig später verschwunden.

Die Ermittler suchten erneut nach der Elfjährigen. Am 13. August konnten sie die Vermisste durch einen Bürgerhinweis ausfindig machen. Auch an diesem Tag wurde sie an Zuständige des Kindernotdienstes übergeben.

Am 14. August, gegen 8 Uhr, floh Lea dann wieder aus der Unterkunft in der Gitschiner Straße. Zuletzt wurde sie von Augenzeugen am 15. August, gegen 2 Uhr, auf dem Alexanderplatz mit einem weiteren Jugendlichen gesehen.

Seither fehlt jede Spur und die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Laut den Beamten wirkt die Vermisste deutlich älter, sowohl von ihrer äußeren Erscheinung her als auch vom Auftreten. Zudem gehen sie davon aus, dass sich das Mädchen weiterhin in der Nähe des Alexanderplatzes oder in Lichtenrade aufhält.