13-Jährige könnte sich in Gefahr bringen: Wer hat Mara S. aus Hamburg gesehen?
Hamburg - Seit Dienstagmorgen wird die 13-jährige Mara S. aus Hamburg-Heimfeld vermisst. Das Mädchen könnte sich selbst in Gefahr bringen: Wer hat es gesehen?
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die 13-Jährige am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein Heimfelder Krankenhaus, in dem sie momentan untergebracht ist. Seitdem wurde das Mädchen nicht mehr gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 13-Jährige selbst in Gefahr bringt. Deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- ungefähr 1,60 bis 1,65 Meter groß
- schlanke Statur
- braune, lange Haare
- trug zuletzt eine blaue Jeans mit einem dunkelblauen T-Shirt mit weißer Aufschrift und weiße Sportschuhe
- hat möglicherweise In-Ear-Kopfhörer bei sich
Wer Hinweise zu dem Mädchen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden. Außerdem werden Informationen an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg