13-Jährige könnte sich in Gefahr bringen: Wer hat Mara S. aus Hamburg gesehen?

Hamburg - Seit Dienstagmorgen wird die 13-jährige Mara S. aus Hamburg-Heimfeld vermisst. Das Mädchen könnte sich selbst in Gefahr bringen: Wer hat es gesehen?

Wer hat die 13-Jährige aus Hamburg-Heimfeld gesehen? © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die 13-Jährige am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein Heimfelder Krankenhaus, in dem sie momentan untergebracht ist. Seitdem wurde das Mädchen nicht mehr gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 13-Jährige selbst in Gefahr bringt. Deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben: