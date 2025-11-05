63-Jährige aus Singen vermisst: Sie hat vermutlich weder Zeitgefühl noch Orientierung

Singen - Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet: Wer hat diese Frau (63) aus Singen gesehen?

Wer hat diese Frau (63) aus Singen gesehen? © Bildmontage: Polizeipräsidium Konstanz

Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch gegen 11 Uhr im Klinikum Singen gesehen, wo sie sich für eine notwendige medizinische Behandlung aufhielt.

Wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung dürfte die 63-Jährige sich weder räumlich noch zeitlich orientieren können.

Das macht ihre Lage so gefährlich.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: