63-Jährige aus Singen vermisst: Sie hat vermutlich weder Zeitgefühl noch Orientierung
Singen - Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet: Wer hat diese Frau (63) aus Singen gesehen?
Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwoch gegen 11 Uhr im Klinikum Singen gesehen, wo sie sich für eine notwendige medizinische Behandlung aufhielt.
Wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung dürfte die 63-Jährige sich weder räumlich noch zeitlich orientieren können.
Das macht ihre Lage so gefährlich.
Die Frau wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,65 Meter groß
- normale Statur
- blonde, schulterlange Haare
- vermutlich schwarz-weiß gestreifter Pullover (wie auf dem Fahndungsbild abgebildet)
- dunkelblaue Jogginghose
- hellblaue Turnschuhen der Marke "ON"
- vermutlich trägt sie keine Jacke
Die Polizei fragt deshalb: "Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?"
Die Polizei Konstanz nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07731/8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeipräsidium Konstanz