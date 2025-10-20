84-Jährige nach Spaziergang vermisst: Wer kann Hinweise geben?

Märkisch-Linden - Seit Sonntagabend fehlt von Edith G. (84) aus Gottberg (Gemeinde Märkisch-Linden) jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Edith G. (84) ist etwa 1,65 Meter groß. © Polizei Brandenburg

Die Seniorin verließ gegen 15 Uhr ihr Haus für einen Spaziergang, wie die Brandenburger Ermittler mitteilten.

Trotz des Einsatzes einer Drohne, eines Hubschraubers und von mehreren Suchhunden bleibt die Frau weiterhin verschwunden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Edith in einer gefährlichen Situation befindet.

Sie ist circa 1,65 Meter groß, hat kurze weiße Haare und trägt eine dunkle Brille.

Was die 84-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens an Kleidung trug, ist nicht bekannt.