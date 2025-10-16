Traurige Gewissheit: Vermisster leblos aufgefunden - wurde er Opfer eines Verbrechens?

Am 26. September hat die Bundespolizei an einem Bahnübergang in Bitterfeld-Wolfen eine leblose Person gefunden. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Es handelt sich um den vermissten Mike H. (45).

Das teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Donnerstag mit. Rechtsmedizinische Untersuchungen hatten demnach ergeben, dass es sich "zweifelsfrei" um den 45-Jährigen handelt.

Laut Pressesprecher Robin Schönherr ermittelt die Polizei in alle Richtungen. "Derzeit kann auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher.