Traurige Gewissheit: Vermisster leblos aufgefunden - wurde er Opfer eines Verbrechens?
Update vom 16. Oktober um 13.12 Uhr:
Am 26. September hat die Bundespolizei an einem Bahnübergang in Bitterfeld-Wolfen eine leblose Person gefunden. Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Es handelt sich um den vermissten Mike H. (45).
Das teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Donnerstag mit. Rechtsmedizinische Untersuchungen hatten demnach ergeben, dass es sich "zweifelsfrei" um den 45-Jährigen handelt.
Laut Pressesprecher Robin Schönherr ermittelt die Polizei in alle Richtungen. "Derzeit kann auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher.
Originalmeldung vom 13. September um 19.46 Uhr:
Bitterfeld-Wolfen - Zwei Tage nach dem Verschwinden eines 45-jährigen Mannes in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) ist am Samstag eine groß angelegte Suche vonstattengegangen.
In der Theodor-Heuss-Straße, die im selben Wohngebiet liegt, wo der Vermisste gemeldet ist, waren am Samstag Polizei und Hundestaffel unterwegs.
Gesucht wird nach wie vor nach Mike H., der am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zuletzt in seiner Wohnung in der Hardenbergstraße gesehen wurde.
"Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts", teilte Polizeisprecherin Doreen Wendland mit.
Hinweise gebt Ihr bitte an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen in Bitterfeld unter der Telefonnummer 03493/301-0 oder an jede andere Dienststelle.
Titelfoto: Bildmontage: Einsatzfahrten TV & Medien ; Polizeiinspektion Dessau-Roßlau