Nach über zwei Tagen: Vermisster Achtjähriger aus Frankfurt wieder aufgetaucht

Frankfurt am Main - Nach rund zweieinhalb Tagen ist ein in Frankfurt vermisster Achtjähriger wohlbehalten gefunden worden.

Am Mittwoch war der Achtjährige verschwunden. © Bild-Montage: 5VISION.NEWS, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Er sei am späten Abend unversehrt in einem Wohnhaus im südhessischen Heppenheim, rund 60 Kilometer von Frankfurt entfernt, angetroffen worden, teilte die Polizei mit.

"Er war im Beisein seiner Mutter, die dort bei einem Bekannten untergekommen war", hieß es.

Der Junge wurde wieder in die Obhut des Jugendamtes übergeben, in der er sich seit einigen Monaten befand. Die Mutter, die laut Polizei kein Sorgerecht hat, durfte in ihre Wohnung zurückkehren.

Der Achtjährige war zuletzt am Mittwochmorgen an seiner Schule gesehen worden. Er war von einem Fahrdienst an der Schule abgesetzt worden, aber nicht im Unterricht erschienen.