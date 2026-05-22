Sie ist dement und vielleicht eine Gefahr für sich selbst: Wo ist Renate A.?

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Die 68-jährige Renate A. aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Wo ist Renate A.? Die 68-Jährige aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die 68-jährige Renate A. aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst.
Die 68-jährige Renate A. aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst.  © Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, verließ die Seniorin am Abend gegen 21 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Bernadottestraße im Stadtteil Othmarschen - seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dazu veröffentlichten die Ermittler ein Foto der Frau.

Brisant: Die Vermisste ist laut den Beamten dement, zudem kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

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Renate A. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,67 bis 1,70 Meter groß
  • schlanke Statur
  • lange hellbraune Haare mit rötlichem Schimmer
  • schwarze Hose
  • grauer Pullover mit Muster
  • blaue Handtasche

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Dienststelle entgegengenommen. Wer die Frau sieht, soll direkt die 110 wählen.

Titelfoto: Polizei Hamburg

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