Sie ist dement und vielleicht eine Gefahr für sich selbst: Wo ist Renate A.?
Hamburg - Wo ist Renate A.? Die 68-Jährige aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Beamten mitteilten, verließ die Seniorin am Abend gegen 21 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Bernadottestraße im Stadtteil Othmarschen - seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dazu veröffentlichten die Ermittler ein Foto der Frau.
Brisant: Die Vermisste ist laut den Beamten dement, zudem kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.
Renate A. wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,67 bis 1,70 Meter groß
- schlanke Statur
- lange hellbraune Haare mit rötlichem Schimmer
- schwarze Hose
- grauer Pullover mit Muster
- blaue Handtasche
Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Dienststelle entgegengenommen. Wer die Frau sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Polizei Hamburg