22.05.2026 16:02 Sie ist dement und vielleicht eine Gefahr für sich selbst: Wo ist Renate A.?

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Die 68-jährige Renate A. aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Wo ist Renate A.? Die 68-Jährige aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung. Die 68-jährige Renate A. aus Hamburg wird seit Donnerstag vermisst. © Polizei Hamburg Wie die Beamten mitteilten, verließ die Seniorin am Abend gegen 21 Uhr ihre Pflegeeinrichtung in der Bernadottestraße im Stadtteil Othmarschen - seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dazu veröffentlichten die Ermittler ein Foto der Frau. Brisant: Die Vermisste ist laut den Beamten dement, zudem kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Vermisste Personen Gisela S. vermisst: Polizei sucht hilflose 87-Jährige aus Meißen Renate A. wird wie folgt beschrieben: etwa 1,67 bis 1,70 Meter groß

schlanke Statur

lange hellbraune Haare mit rötlichem Schimmer

schwarze Hose

grauer Pullover mit Muster

blaue Handtasche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Dienststelle entgegengenommen. Wer die Frau sieht, soll direkt die 110 wählen.

Titelfoto: Polizei Hamburg