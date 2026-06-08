Aufatmen in Sachsen-Anhalt: Vermisster 12-Jähriger ist wieder da

Der Junge wurde wieder zu seinen Eltern gebracht. Die Fahndung wurde eingestellt.

Aufatmen in Bitterfeld-Wolfen! Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der vermisste Junge gefunden. Demnach war er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, als er entdeckt wurde.

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Bittefeld-Wolfen bittet um Hilfe bei der Suche nach einem zwölfjährigen Jungen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei aktuell nach dem vermissten Jungen. © Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld

Wie die Behörde mitteilte, wird der Junge seit dem heutigen Donnerstag vermisst.

Viel ist bislang über das Verschwinden des Jungen nicht bekannt. Laut Polizei habe er die Wohnung seiner Eltern in der Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizei habe bereits Suchmaßnahmen nach ihm eingeleitet. Dieses führten bislang nicht zu seinem Auffinden.

Die Behörde bittet deshalb um Hilfe und hat dazu eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.