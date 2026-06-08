Aufatmen in Sachsen-Anhalt: Vermisster 12-Jähriger ist wieder da
Update vom 8. Juni um 11.05 Uhr:
Aufatmen in Bitterfeld-Wolfen! Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der vermisste Junge gefunden. Demnach war er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, als er entdeckt wurde.
Der Junge wurde wieder zu seinen Eltern gebracht. Die Fahndung wurde eingestellt.
Erstmeldung vom 4. Juni um 14.43 Uhr:
Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Bittefeld-Wolfen bittet um Hilfe bei der Suche nach einem zwölfjährigen Jungen.
Wie die Behörde mitteilte, wird der Junge seit dem heutigen Donnerstag vermisst.
Viel ist bislang über das Verschwinden des Jungen nicht bekannt. Laut Polizei habe er die Wohnung seiner Eltern in der Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Die Polizei habe bereits Suchmaßnahmen nach ihm eingeleitet. Dieses führten bislang nicht zu seinem Auffinden.
Die Behörde bittet deshalb um Hilfe und hat dazu eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.
Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Tel. 03493/3010 entgegen.
Titelfoto: Montage: Foottoo/123RF + Polizei Anhalt-Bitterfeld