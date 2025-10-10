Aufatmen in Würzburg: Vermisste 15-Jährige wieder zu Hause
Update vom 10. Oktober um 15.57 Uhr
Die seit dem 22. September vermisste 15-Jährige aus Würzburg-Grombühl ist wieder da!
Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte eine Streife der Würzburger Polizei die Vermisste antreffen können.
Erstmeldung vom 27. September um 18.01 Uhr
Würzburg - Bei der Suche nach der bereits seit Montag vermissten 15-Jährgen aus Würzburg hofft die Polizei nun auf die Hilfe der Bevölkerung.
Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht.
Die Jugendliche wohnt im Stadtteil Grombühl. Zuletzt hatte sie am vergangenen Montag (22. September) Kontakt zu ihrer Familie. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.
Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Möglicherweise befinde sie sich auch in einer hilflosen Situation.
Zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen der Polizei keine Informationen vor. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 0931/457-2230 entgegen.
