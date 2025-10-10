Aufatmen in Würzburg: Vermisste 15-Jährige wieder zu Hause

Seit dem 22. September wird eine 15-jährige aus Würzburg vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung bei der Suche um Unterstützung.

Von Marc Thomé

Die seit dem 22. September vermisste 15-Jährige aus Würzburg-Grombühl ist wieder da! Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte eine Streife der Würzburger Polizei die Vermisste antreffen können.

Erstmeldung vom 27. September um 18.01 Uhr

Würzburg - Bei der Suche nach der bereits seit Montag vermissten 15-Jährgen aus Würzburg hofft die Polizei nun auf die Hilfe der Bevölkerung.

Zuletzt hatte die 15-Jährige am vergangenen Montag Kontakt zu ihrer Familie. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Unterfranken Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Die Jugendliche wohnt im Stadtteil Grombühl. Zuletzt hatte sie am vergangenen Montag (22. September) Kontakt zu ihrer Familie. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur. Sie könnte mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Möglicherweise befinde sie sich auch in einer hilflosen Situation.