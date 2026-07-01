Aus Wohngruppe verschwunden: Wo ist Emelie L. (16) aus Seehausen?

Seehausen - Seit Montag wird ein 16-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Börde vermisst . Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat Emelie L. (16) gesehen und weiß, wo sie sich aufhält? © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeirevier Börde

Ersten Informationen des Polizeireviers Börde zufolge ist die Emelie L. seit dem Abend des 29. Juni verschwunden. Sie hat eine Wohngruppe für Jugendliche in Seehausen (Sachsen-Anhalt) verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll die 16-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach vermisst worden sein.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: