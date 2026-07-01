Aus Wohngruppe verschwunden: Wo ist Emelie L. (16) aus Seehausen?
Seehausen - Seit Montag wird ein 16-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Ersten Informationen des Polizeireviers Börde zufolge ist die Emelie L. seit dem Abend des 29. Juni verschwunden. Sie hat eine Wohngruppe für Jugendliche in Seehausen (Sachsen-Anhalt) verlassen und ist nicht wieder zurückgekehrt.
Nach Angaben einer Polizeisprecherin soll die 16-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach vermisst worden sein.
Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
- etwa 1,65 Meter groß
- lange braune Haare mit Mittelscheitel
- schlanke Statur
- auffallend stark geschminkt mit künstlichen Wimpern
- künstliche Fingernägel
- Besonderheiten: Bauchnabelpiercing
Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zum Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeirevier Börde