Seit Mittwochmorgen vermisst: Wer hat diesen 56-Jährigen aus Chemnitz gesehen?
Chemnitz - In den frühen Mittwochmorgenstunden verließ Sven in Chemnitz sein Zuhause. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Wer hat den 56-Jährigen gesehen?
Um 5.30 Uhr wurde der Polizei die vermisste Person gemeldet. Der 56-Jährige verließ zuvor fußläufig sein Zuhause im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf. Das letzte Mal wurde er gegen 4.30 Uhr auf seinem Grundstück gesehen.
Im Rahmen der bisherigen Suchmaßnahmen wurde insbesondere das Umfeld des Wohnortes sowie die bekannten Anlaufstellen des Vermissten im Chemnitzer Stadtgebiet und im Bereich Stollberg abgesucht. Jedoch ohne Erfolg.
Möglicherweise befindet sich der Chemnitzer in einer hilflosen Lage.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,75 Meter groß
- schlank
- kurze, braune Haare
- trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein helles T-Shirt sowie eine helle, dreiviertellange Cargohose
- hatte einen kleinen Rucksack bei sich
Wer hat den Vermissten seit Mittwochmorgen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?
Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 oder über den polizeilichen Notruf 110 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage:Friso Gentsch/dpa, Polizei